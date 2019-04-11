Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.75
BIST 100
97,055.13
Altın
1,296.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'yi resmi törenle karışılıyor
logo
Dünya

Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü

Libya'da Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a ilerlemesiyle başlayan çatışmalarda bir haftada 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.

Afra Aksoy   | 11.04.2019
Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü

Trablus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıkladı.

DSÖ Libya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı askeri hamleyle patlak veren ağır bombardıman ve silahlı çatışmalarda bugüne kadar 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hayatını kaybeden siviller arasında 2 doktor ile 1 ambulans şoförünün de bulunduğu belirtildi.

Çatışmalarda 275 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, binlerce kişinin evlerini bırakarak kaçtığı, diğerlerinin de çatışma bölgelerinde sıkışıp kaldığı kaydedildi. 

DSÖ'nün açıklamasında, Trablus'taki çatışmaların devam etmesi ve yaralı sayısının artması ihtimaline karşılık Örgütün ivedilikle bölgeye gönderilmek üzere sahra hastaneleri, ambulans ve sağlık teçhizatı tedarik ettiği aktarıldı.

DSÖ Libya Temsilcisi Cafer Hüseyin de Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini ifade etti.

Hüseyin, çatışmaların devam etmesi durumunda kayıpların artmasından endişe duyduklarını belirterek, uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçlerinin saldırısının 14-16 Nisan'da Libya'da Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan "ulusal diyalog konferansı" öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana çözülemediği Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde çatışma yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde çatışma yaşanıyor

Libya'daki Hafter güçlerinin askeri varlığı ve kabiliyeti

UMH'den 'Hafter güçleri çocuk savaşçı kullanıyor' iddiası

Libya'da Haftere bağlı güçler: Trablus Havalimanı'nı ele geçirdik

Libya'da Haftere bağlı güçler: Trablus Havalimanı'nı ele geçirdik
Libya'da Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar

Libya'da Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar
Libya'da bir haftadan beri devam eden çatışmaların son durumu

Libya'da bir haftadan beri devam eden çatışmaların son durumu