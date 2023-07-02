Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,917.10
BTC/USDT
30,522.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tonga'da 6,9 büyüklüğünde deprem oldu

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şeyma Uzundere  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Tonga'da 6,9 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tonga'nın Neiafu şehrinin 132 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

225 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor
Sağlık Bakanlığının Kurban Bayramı tatili dönüş trafiği için tedbirleri devam ediyor
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

Benzer haberler

Bakan Özhaseki: Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor

Bakan Özhaseki: Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor

Tonga'da 6,9 büyüklüğünde deprem oldu

Depremin acı anılarını DSİ'nin İzmir kampında geride bırakmaya çalışıyorlar

Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor

Depremzede kadınlar konteyner kentteki iş atölyesinde üretime katılıyor
Çadır ve konteyner kentlerde zararlılara karşı ilaçlama AFAD ekiplerine emanet

Çadır ve konteyner kentlerde zararlılara karşı ilaçlama AFAD ekiplerine emanet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki süreçte önceliğimiz, ekonomide birtakım adımlarla istikrarlı yapı oluşturmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki süreçte önceliğimiz, ekonomide birtakım adımlarla istikrarlı yapı oluşturmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet