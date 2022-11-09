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Dünya

Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.11.2022
Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İbaraki eyaletinde yerel saatle 17.40'ta 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

50 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Çiba, Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.

İbaraki eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.

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