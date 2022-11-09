Tokyo'nun kuzeydoğusunda 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İbaraki eyaletinde yerel saatle 17.40'ta 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
50 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Çiba, Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.
İbaraki eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.