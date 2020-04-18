Tokyo'nun güneyindeki adalarda 6,9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki adalarda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nın 200 kilometre batısı olan depremin, yerel saatle 17.26'da yerin 490 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.
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