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Dünya

Tokyo'nun güneyindeki adalarda 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki adalarda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.04.2020
Tokyo'nun güneyindeki adalarda 6,9 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nın 200 kilometre batısı olan depremin, yerel saatle 17.26'da yerin 490 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. 

Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.




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