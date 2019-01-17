TMV, Haydarabad ve Jamshoro’daki FETÖ okullarını devraldı

İSLAMABAD

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan’ın Haydarabad ve Jamshoro kentlerindeki Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulların devir işlemlerini tamamladı.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Haydarabad ve Jamshoro'daki FETÖ okulları, Pakistan Anayasa Mahkemesinin Aralık 2018'de aldığı karar doğrultusunda TMV'ye devredildi.

TMV heyetinde bulunan TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PakTürk okullarına bağlı iki kampüsün devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleştiğini kaydetti.

İki okulun da üniversite kampüsleri içinde yer aldığını ifade eden Batur, Haydarabad'daki İsra Üniversitesi ile sözleşmenin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Jamshoro kentindeki Liakat Üniversitesindeki binada bir sorun olmadığını kaydeden Batur, üniversite rektör yardımcısıyla buluştuklarını, burada TMV ile ortaklaşa planlar yapılabileceğini konuştuklarını ifade etti.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin aralık ayında aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı okulların TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, kararın ardından ülkedeki okulların merkezi olan İslamabad'daki ana kampüs ile diğer okulları devralmış, ardından da önce Pencap sonra da Hayber Pahtunhva eyaletleri ile Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'deki okulları bünyesine katmıştı.



Muhabir: Behlül Çetinkaya