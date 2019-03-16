Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tiran'da hükümet karşıtı protesto

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula   | 16.03.2019
Tiran'da hükümet karşıtı protesto

Albania

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Sosyalist Bütünleşme Hareketinin (LSİ) organize ettiği gösteriye katılan binlerce kişi Başbakanlık binası önünde geçici hükümetin kurulmasını ve erken seçime gidilmesini talep etti.

Göstericilerin bir kısmının Arnavutluk Meclisinin önüne gelerek polis kordonunu delmeye çalışması üzerine arbede yaşandı.

Göstericiler emniyet mensuplarına sis bombası ve çeşitli nesneler atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda bazı polis ve göstericiler yaralandı.

Muhalefet lideri ve DP Genel Başkanı Lulzim Basha, parti merkezi önünde toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, "Bugün, Tiran ve Millet Şehitleri Bulvarı'nın tarihinde görülen en büyük birlik günüdür. Arnavutluk ve tüm dünya bugün, özgürlük, demokrasi ve Avrupa değerleri için beraber olan bir milletin kararlılığını gördü." dedi.

Cumhurbaşkanı Meta'dan tepki

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlir Meta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı İlir Meta durumu endişe ile takip ediyor. Barışçıl gösterilerin düzenlenmesi ve huzurun korunması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Meta, herkesi çatışmadan kaçınmaya ve provokasyonlardan uzak durmaya çağırdı." ifadesine yer verildi.

Ülkede muhalefet son haftalarda, geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle hükümet karşıtı protestolar düzenliyor. Önceki protestolarda da arbede yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise erken seçime gidilmesi fikrine karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat'ta milletvekillerinin istifa kararı aldıklarını duyurarak, hükümetten geçiş yönetimi talep etmişlerdi. Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ise bu karara karşı çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Batı Balkanlar'daki siyasi kriz dalgasının son adresi: Arnavutluk

Batı Balkanlar'daki siyasi kriz dalgasının son adresi: Arnavutluk

Arjantin'de öğretmenlerden hükümete protesto

Arnavutluk'ta 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleşti

5 soruda Cezayir'de seçimlerin ertelenmesi

5 soruda Cezayir'de seçimlerin ertelenmesi
'Buteflika'nın kararları halkın taleplerinin üstünü örtüyor'

'Buteflika'nın kararları halkın taleplerinin üstünü örtüyor'
Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı protesto edildi

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı protesto edildi