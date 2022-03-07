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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

TikTok ve Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Video paylaşım platformu TikTok, Rusya'daki bazı hizmetlerini askıya aldığını duyururken, çevrim içi yayın platformu Netflix de bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Hakan Çopur   | 07.03.2022
TikTok ve Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

Washington DC

TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin kısa süre önce aldığı medya düzenlemesine ilişkin kararın, şirketin bu adımında etkili olduğu bildirildi.

Buna göre TikTok, Rusya'dan canlı akışı ve yeni içerik paylaşımlarını askıya alırken, diğer ülkelerdeki paylaşımları Rus kullanıcıların artık göremeyeceğini de belirtti. Platformun diğer hizmetleri ise kullanıma açık olmaya devam edecek.

Öte yandan Netflix de yazılı bir açıklamayla Rusya'daki hizmetlerini durdurduğunu açıkladı ancak kararın detayları henüz paylaşılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından, BBC, CNN, ZDF ve Bloomberg gibi çok sayıda Batılı medya kuruluşu Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı.

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