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Dünya

TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da İrpin Tıbbi Klinik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine donanım yardımı yaptı.

Talha Yavuz   | 15.05.2021
TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek Fotoğraf: Talha Yavuz/AA

Kiev

Yardım kapsamında merkeze televizyon, yatak, perde diz eklemleri için pasif hareket cihazı, mikrodalga fırın ve buzdolabı hibe edildi.

Söz konusu merkezde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin rehabilitasyonu gerçekleşiyor.

Muharip Askerlerin Rehabilitasyonundan sorumlu Ukrayna Cumhurbaşkanı Komiseri Vadım Sviridenko, TİKA’ya teşekkür ederek, projenin çok kısa bir süre içinde hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Merkezin Müdürü Albay Andriy Kin da projenin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, hibe edilen donanımın askerlerin tedavisine katkı sağlayacağını belirtti.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA olarak dünyada 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 1995'te Ukrayna'ya geldiklerini ifade etti.

Sağlığın TİKA'nın en önemli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Esmer, gerçekleşen projede katkısı olan herkese teşekkür etti.

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