TİKA'dan Tunuslu çiftçilere incir fidesi desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un güneyindeki Medenin kenti kırsalında çiftçilik yapan 150 aileye 6 bin incir fidesi, sulama ve taşımacılık için bir traktör ile tarımsal ekipman desteği sağladı.
Tunus/Medenin
Medenin vilayeti kırsalında faaliyet gösteren Tunus El-Baraka Tarım Birliği ve TİKA iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Beni Hedaş bölgesinde çiftçilik yapan 150 ailenin incir yetiştiriciliği yapması hedefleniyor.
Projeye destek veren Beni Hedaş Belediye Başkanı Mebruke es-Saide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarımsal destek projeleri ile tarım alanında yatırım yapılmasının önünü açmayı hedefliyoruz. Her zaman projelerin başlangıcında zorluk yaşanıyor. Bu zorlukları çiftçilerimize verdiğimiz destek ile aşmayı hedefliyoruz. Bu projeler bölge halkının tarıma yönelmesini de cesaretlendiriyor. 6 bin fidan ve 150 aile ile başlattığımız projeyi ufak ufak büyüterek ilçemizin kalkınmasına destek vermek istiyoruz." dedi.
"Tunus'ta onlarca tarım projesini hayata geçirdik"
TİKA Tunus Koordinatörü Alı Fuat Cebeci ise Tunus'taki tarım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cebeci, "Gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, 150 çiftçi aileye 6 bin incir fidesi temin ediyoruz. Ayrıca, bildiğiniz üzere Tunus'un güney bölgesi su açısından maalesef yoksun bir bölge konumunda. Bu problemi de sağladığımız traktör, su tankı gibi araçlarla çözmeyi hedefliyoruz." dedi.
Tunus'ta birçok sektörde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten Cebeci, "Sadece tarım alanında onlarca proje ve destek programı gerçekleştirdik. Tunus'ta tarımla geçimini sağlayan çok büyük bir nüfus mevcut. Buna ilaveten, şu an dünyada gıda ve tarım ürünlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu da gösteriyor ki tarım sektörü bugün ve gelecekte insanlar için hayati rol oynamaya devam edecek. Bu münasebetle, Türkiye ve TİKA olarak dost ve kardeş Tunus halkının destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz bölgedeki incir üretimini arttırmak"
Baraka Tarım Birliği Başkanı Habib Musa da bölgenin tarımsal kalkınması için ailelere verilen fide desteğinin önemine dikkati çekti.
Musa, "Birlik olarak hedefimiz, bölgedeki tarımsal problemleri tespit edip gidermek. Bu projedeki hedefimiz, bölgesel bir ürün olan incir üretimini canlandırmak ve arttırmak. Projeye bir çok taraftan destek geldi, bunlardan bir de Türkiye’den TİKA kurumu, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Projeden faydalanan 150 aile Beni Hedaş ilçesinin birçok köyünde yer alan çiftçiler. Bu proje için uzun zamandır çalışıyorduk, bugün ilk fidelerimizi dikerek projemizi başlatmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.
Tunus'ta 2012 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, bugüne kadar gerçekleştirdiği teknik ve kalkınma iş birliği projelerinin yanı sıra ülkede birçok proje ile çiftçilere destek oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.