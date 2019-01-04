TİKA'dan Peru'daki kimsesiz çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Amerika ülkesi Peru'da kimsesiz çocukların rehabilite edildiği El Mundo Libre Enstitüsüne servis aracı temin etti.

ANKARA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Lima'da kimsesiz çocukların rehabilite edildiği enstitüye, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanması ve şehir dışında bulunan yerleşkeye ulaşımların sağlanması amacıyla servis aracı hibe edildi.

Servis aracının teslim töreninde konuşan El Mundo Libre Enstitüsü (IML) Kurucu Başkanı Maria Luisa, Peru'nun geleceği olan çocuklara, doğrudan verilen destekler sayesinde ülkenin eğitim kalitesinin arttığını ve sosyal birliğin perçinlendiğini ifade etti.

Çocuklara verilen destek için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür eden Luisa, "Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli. Türkiye'nin yaptığı yardımlar olmasaydı çocukların eğitiminin sağlandığı atölyeler ve içme suları da olmayacaktı." dedi.

IML, 1984'te kurulduğu tarihten bu yana madde bağımlısı kimsesiz çocukları tedavi ederek topluma yeniden kazandırmaya çalışan sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Madde bağımlısı çocuklara ve sokak çocuklarına 13 bin metrekare alana sahip geniş bir yerleşkede barınma ve eğitim imkanları sunan enstitü, halihazırda 30 kız ve 30 erkek çocuğa tam zamanlı barınma imkanı sağlayarak eğitim, meslek ve sanat dersleri veriyor.

Sanat atölyelerinde çocukların ürettiği ürünler, enstitü tarafından satılarak çocukların eğitim ve bakımlarında kullanılıyor.

Kimsesiz çocuklar topluma kazandırılıyor

TİKA, daha önceki yıllarda enstitüye donanım desteği de vermişti. TİKA'nın sağladığı donanım desteğiyle enstitüdeki çocuklara çikolata yapımı, boyama, seramik ve nakış eğitimi gibi çeşitli mesleki eğitimler de veriliyor. Böylelikle, Peru'daki kimsesiz çocukların sokaklarda zararlı alışkanlıklara ve suça karışması engelleniyor.

Muhabir: Zuhal Demirci