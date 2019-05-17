TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar
TİKA, Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.
Beyrut
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentine bağlı Halba beldesindeki yetim kurumunda, 350'yi aşkın yetim ve bakıma muhtaç çocuğa iftar verildi.
İftara Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk ve TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt katıldı.
TİKA, Lübnan'da kalkınma projelerinin yanı sıra Suriye ve Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.