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Dünya

TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

TİKA, Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.

Mahmut Geldi   | 17.05.2019
TİKA'dan Lübnan'da yetimlere iftar

Beyrut

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar kentindeki yetim ve bakıma muhtaç çocuklara iftar verdi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentine bağlı Halba beldesindeki yetim kurumunda, 350'yi aşkın yetim ve bakıma muhtaç çocuğa iftar verildi.

İftara Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk ve TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt katıldı.

TİKA, Lübnan'da kalkınma projelerinin yanı sıra Suriye ve Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

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