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Dünya

TİKA'dan KKTC'de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumuna destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumuna (BRTK) teknik ekipman ve donanım desteğinde bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.12.2020
TİKA'dan KKTC'de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumuna destek

Lefkoşa

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Lefkoşa Program Ofisi, KKTC'de tek devlet kanalı BRTK büroları için canlı yayını kolaylaştıracak malzemeler temin etti.

BRTK için canlı yayın cihazı, tripod, kamera çantası, fotoğraf makinesi ve bilgisayar sağlandı.

Bu malzemeler BRTK'nin Lefkoşa, Ankara ve Gazimağusa bürolarında kullanılacak.

Temin edilen son teknolojiye uygun ekipmanlar gündemin anında izleyiciler ile paylaşabilmesi ve farklı noktalardan canlı yayın yapılmasına imkan sağlıyor.

1963 yılından beri yayın yapan BRTK, 3 televizyon kanalı ve 6 radyosu ile hizmet vererek, Kıbrıs Türklerinin sesi olmaya devam ediyor.


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