TİKA'dan Kırgızistanlı kadın girişimcilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kırgızistan'ın birçok bölgesinde kadın girişimcilere destek oldu.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Kadınlar Kongresi iş birliğiyle 2016-2018 yıllarında verilen temel bilgisayar eğitimi, dikiş nakış, diksiyon ve girişimcilik kurslarında başarılı olan kadınlara kendi işini kurma ve geliştirme konusunda destek sağlandı.

Kırgızistan'da işsizliğin azaltılması amacıyla TİKA tarafından çeşitli alanlarda istihdam oluşturacak projeler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "TOOLAI Moda Giyim" Konfeksiyon Atölyesi, Giyim Ürünleri Tasarım Atölyesi ve Yumurta Üretim Çiftliğine ekipman desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, atölyeler ve çiftliğin faaliyete geçmesinin sağlandığı ve istihdam oluşturmalarının desteklendiği bildirildi.

TİKA'nın desteğiyle kafeteryaya dönüştürülen bir fırında, çok sayıda engelli çocuğun da çalışması sağlandı.

TİKA, tadilat ve donanım işlerinin 3 boyutlu çizimlerini yapan bir işletmenin kurulmasına da destek oldu.

Muhabir: Dmitri Chirciu