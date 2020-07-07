Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
118,653.70
Altın
1,777.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

TİKA'dan Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi

TİKA, Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna sağladığı Türk malı ekipmanlarla ülkenin kamuya ait en modern kuluçka merkezi ve tavuk yemi tesislerinden birini kurdu.

Tufan Aktaş   | 07.07.2020
TİKA'dan Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi

İstanbul

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Nairobi Ofisi tarafından üç yıldır sürdürülen Sürdürülebilir Organik Geçim Kaynakları Geliştirme Programı’nın (SOLEP) bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırmaları Kurumuna (KALRO) Kakamega Enstitüsüne her biri 4 bin 800 yumurta kapasiteli dört kuluçka makinesi, laboratuvar malzemeleri, inkübatör, vakum pompaları, klima sistemi, saatte 1 ton üretim kapasiteli yem makinesi, bertaraf ünitesi ve jeneratörden oluşan tamamı Türkiye’de üretilen teknik ekipmanlar hibe edildi. 

"Türk devletine ve TİKA’ya teşekkür ediyoruz"

Teslim töreninde konuşan KALRO Kakamega Enstitüsü Müdür Vekili Dr. Dovicus Okutoyi, yerli ırk Kienyeji tavukçuluğunun ülkenin bu bölgesinde çok yaygın olduğunu ancak yem fiyatlarındaki artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı ekonomik durgunluk nedeniyle üretimde düşüş görüldüğünü ifade etti.

Okutoyi, "Ekipman eksikliği nedeniyle gerekli laboratuvar analizlerini uzun süredir yapamıyoruz. Bu nedenle hem tavuk yemi hem de civciv üretimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an Batı Kenya’nın en modern laboratuvar, kuluçka ve yem makinelerine sahibiz. Yardımlarından dolayı Türk devletine ve TİKA’ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Yerli ırk tavuk üretiminin yüzde 30 artmasını bekliyoruz"

TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek, kurulan kuluçka merkezi ve yem üretim tesisi ile bölgede tavuk yetiştiriciliği ile geçinen çiftçilere piyasanın çok altında fiyatlarla civciv ve tavuk yemi sağlanacağını ve yerli ırk tavuk üretiminin bir yıl içerisinde yüzde 30 artmasını beklediklerini söyledi.

Tamamı Türkiye’de üretilen malzemeleri özellikle tercih ettiklerini belirten Yüksek, "Kenya’da Türkiye’de üretilen ürünlerin daha fazla pazar bulmasını arzuluyoruz, özellikle tarım sektöründe buna hayli ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, Kenya’da neredeyse nüfusun yarısının istihdam edildiği tarım sektörü gayri safi milli hasılanın yüzde 26’sını oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti
İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

TİKA'dan Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi

TİKA'dan Kenya’ya modern kuluçka ve yem üretim tesisi

TİKA'nın ürettiği siperlikli maskeler Sudan Sağlık Bakanlığına teslim edildi

AA'nın ulaştığı belge İsrail'in 'TİKA tabelası izinsiz asıldı' iddiasını yalanlıyor

TİKA'dan Afganistan'a tıbbi yardım

TİKA'dan Afganistan'a tıbbi yardım
TİKA'dan Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki

TİKA'dan Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki
İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür

İletişim Başkanı Altun: İsrail polisinin TİKA tabelasını sökmesi ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu öfkenin tezahürüdür