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Dünya

TİKA'dan kamplara sığınan Etiyopyalı ailelere ramazan yardımı

TİKA, Oromiya eyaletindeki kampta kalan yerinden edilmiş 800 aileye gıda yardımında bulundu.

Tufan Aktaş   | 24.05.2019
TİKA'dan kamplara sığınan Etiyopyalı ailelere ramazan yardımı

Addis Abeba

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’da etnik şiddetten kaçarak kamplara sığınan 800 aileye kumanya yardımı yaptı.

TİKA, Somali eyaletindeki şiddet olaylarından kaçarak Oromiya’daki Gelan Kampı'na sığınan 800 aileye içerisinde pirinç, un, yağ ve hurma gibi temel gıda malzemelerinin olduğu gıda paketleri dağıtıldı.

Dağıtım törenine Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz ve TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş de katıldı.

Büyükelçi Alp, burada, ramazan ayında Etiyopyalılarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk halkı Necaşi’nin torunlarına gönül borcunu ödüyor." ifadesini kullandı.

"TİKA yanımızda"

Kampın yöneticilerinden Muhammed Yusuf, AA muhabirine, TİKA’nın geçen yıl da buraya yardım yaptığını dile getirerek, "Ne zaman gerçekten acil yardıma ihtiyacımız olsa TİKA’yı yanımızda buluyoruz." dedi.

Kampta 5 kişilik ailesiyle hayatta kalmaya çalışan Muhammed Şeyh Ali ise yardımlar için Türkiye’ye teşekkür ederek kamp koşullarının kötü olduğundan yakındı.

Ali, kampta hijyen sorunları olduğunu ve yatak, battaniye sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, ülkede çoğunluğu etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olan 2,2 milyon kişi bulunuyor.

Son iki yılda artan ve kitlesel halde göçlere neden olan etnik çatışmalar nedeniyle ülkenin dört bir yanında kurulmuş onlarca kamp bulunuyor.

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