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Dünya

TİKA'dan İtalya'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İtalya'nın Milano ve Trieste şehirlerinde Müslüman göçmen ve Türklerden oluşan yaklaşık 400 kişiye iftar organizasyonu düzenledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.05.2019
TİKA'dan İtalya'da iftar

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano’daki iftar organizasyonuna Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi (DOGAL) Başkanı Rıza Haluk Soner ve bölgedeki Müslüman topluluk temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Uludüz, iftarda yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında bu iftarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Uludüz, “Müslümanların burada birlik ve bir arada olması kutsal ramazan ayında çok önemli, Türkiye her zaman bütün Müslümanların yanındadır, bunu hiçbir zaman unutmayın. Bizim için Müslüman kardeşlerimizle birlik en önde gelen prensiplerimizden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.

Soner de ramazanın dostluk, barış, kardeşlik, dayanışma ayı olduğuna işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selamını getirdim. İslam karşıtı tepkilerin yükseldiği bu dönemde İtalya’daki göçmen ve sığınmacı kardeşlerimizin yanında olmak ve sahip çıkmak adına TİKA olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Trieste şehrinde yapılan programda, Müslüman göçmenler ve Türkler TİKA’nın yenilediği Türk Şehitliği ve mescidini ziyaret ettikten sonra iftar sofrasında bir araya geldi.

İftara katılanlardan İsa Paşo da “Türkiye, İtalya’da şehitlerimizin hatırasına sahip çıktı. Bizi de burada unutmadılar. Bu mübarek ayda bizi iftar sofrasında buluşturdukları için Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Milano ve Trieste şehirlerinde Müslüman göçmen ve Türklerden oluşan iftara yaklaşık 400 kişi katıldı.

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