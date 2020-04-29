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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya

TİKA'dan Güney Afrika'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Güney Afrika’ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Tevfik Durul   | 29.04.2020
TİKA'dan Güney Afrika'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Pretorya’ya 30 kilometre mesafede bulunan Pretorya Atteridgeville bölgesindeki Kalafong Hastanesine, 10 binden fazla N95 tipi maske temin edildi.

Söz konusu yardıma ilişkin açıklamada bulunan Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika'nın Kovid-19 tehdidiyle mücadelede en hızlı ve etkili tedbirleri alan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

TİKA’nın dünyanın en uzak ve ihmal edilmiş coğrafyalarına uzanan yardım elinin bu defa Güney Afrika’nın fakir nüfusunun yoğun olarak başvurduğu bir devlet hastanesine ulaştığını ifade eden Ülgen, Türkiye’nin insani yardım alanında dünyanın en cömert ve etkin ülkelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

TİKA Pretorya Program Ofisi Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci de Türkiye’nin bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde, bu salgına karşı en hazırlıklı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek, Türkiye'nin sürdürdüğü tıbbi destekler kapsamında Güney Afrika'daki sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ettiklerini aktardı.

Kalafong Hastane yetkilisi Khomotso Modiba ise böylesine zor bir zamanda Türkiye’nin verdiği büyük destekten dolayı Türk hükümetine ve halkına teşekkürlerini iletti.

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