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Dünya

TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek

TİKA, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 engelliye yardım dağıttı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 16.12.2019
TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek

Gazze

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğiyle 100 tekerlekli sandalye, 100 engelli tuvaleti, 200 koltuk değneği ve 3 bin battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yardım kapsamında, özel bakıma muhtaç kişilere çeşitli kişisel temizlik malzemeleri de dağıtıldı.

TİKA ayrıca ameliyat ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 çeşit ilacı dün Gazze'deki hastanelere dağıtmıştı.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.

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