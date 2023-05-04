TİKA'dan Bosna Hersek'teki kadın istihdamına destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmesi için "Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi Projesi" yürütüyor.
Saraybosna
Bihac şehrinde 2013'ten beri toplumun kadın hakları konusunda bilinçlendirilmesi, kadın ve gençlere eğitim verilmesi, yaşlılar ve engellilere yardım edilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Brekovica Kadınlar Derneğine TİKA tarafından profesyonel mutfak kurulumu gerçekleştirildi.
2015'ten bu yana organizasyon, fuar ve etkinliklerde yemek servis hizmeti sunan derneğin, "Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kurulan profesyonel mutfakla kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.
Brekovica Kadınlar Derneği Başkanı Nevzeta Bajric, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, çalışmalarını genişleterek köyde yaşayan ve işsiz kadınların gelir elde etmelerini sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.