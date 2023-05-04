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Dünya

TİKA'dan Bosna Hersek'teki kadın istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmesi için "Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi Projesi" yürütüyor.

İsmail Özdemir  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
TİKA'dan Bosna Hersek'teki kadın istihdamına destek

Saraybosna

Bihac şehrinde 2013'ten beri toplumun kadın hakları konusunda bilinçlendirilmesi, kadın ve gençlere eğitim verilmesi, yaşlılar ve engellilere yardım edilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Brekovica Kadınlar Derneğine TİKA tarafından profesyonel mutfak kurulumu gerçekleştirildi.

2015'ten bu yana organizasyon, fuar ve etkinliklerde yemek servis hizmeti sunan derneğin, "Kadınların Ekonomik Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kurulan profesyonel mutfakla kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Brekovica Kadınlar Derneği Başkanı Nevzeta Bajric, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, çalışmalarını genişleterek köyde yaşayan ve işsiz kadınların gelir elde etmelerini sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

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