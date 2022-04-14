Dolar
14.61
Euro
15.82
Altın
1,968.72
ETH/USDT
3,019.00
BTC/USDT
39,962.00
BIST 100
2,475.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'dan Bağdat’ta ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.​​​​​​​

Haydar Karaalp   | 14.04.2022
TİKA'dan Bağdat’ta ramazan yardımı Fotoğraf: Murtadha al-Sudani/AA

Baghdad

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA olarak 6 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına, Bağdat'ın Şaab bölgesinde DEAŞ nedeniyle eşlerini kaybeden dul kadınlardan başladık.” dedi.

Musul, Kerkük, Kerbela ve Nasiriye kentlerinde de ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapacaklarını ifade eden Yazıcı, bu sene toplamda 6 bin aileye yardım ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yazıcı, Türkiye olarak Irak'a yardım elini uzatmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

TİKA gıda yardımı, Bağdat'ın Sadr bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine de dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TİKA'nın gıda yardımını alan Iraklı Um Mustafa, Türkiye'den Irak'a kadar uzanan insani yardım destekten dolayı teşekkür etti.

Um Mustafa, "Bu tür yardımlar aynı coğrafyada yaşayan insanların tek ümmet olduğunu gösteriyor. Irak'ta insani yardım konusu maalesef kısıtlı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük insani desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah senin ve halkının da makamını yüce eylesin." diye konuştu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor
İstanbul'da Kovid-19 vaka sayıları en düşük seviyeye ulaştı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

TİKA'dan Bağdat’ta ramazan yardımı

TİKA'dan Bağdat’ta ramazan yardımı

Bağdat’ta akaryakıt krizi yaşanıyor

Irak'ta iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri tatlı ve şerbet

Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti

Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti
TİKA’dan Libya’daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği

TİKA’dan Libya’daki işitme ve konuşma engelli sporculara malzeme desteği
TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı