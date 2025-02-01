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Dünya

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un güneyindeki Konispol şehrindeki Bido Sejko Bölge Lisesi'ne Biyoloji ve Kimya Laboratuvarı ile Yabancı Dil Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirdi.

Dzihat Aliju  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek Fotoğraf: TİKA

Arnavutluk

Törene, Türkiye Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Konispol Belediye Başkanı Ergest Dule, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Atay, buradaki konuşmasında, bu projeye işbirliği imkanı sağlamasından dolayı Belediye Başkanı Dule'ye ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, Türk halkının Arnavut halkına armağanı olan bu laboratuvarlar ile öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dule de, okula katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Gurra ise Arnavut toplumu olarak Türkiye ve TİKA'nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Törende, öğrenciler tarafından Türkçe ve Arnavutça şiirler okunurken, geleneksel şarkılar söylendi ve dans gösterileri yapıldı.

TİKA, proje kapsamında okuldaki laboratuvarların fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, yine aynı okulda Türkçe kursunun da verildiği Yabancı Dil Sınıfının kurulumunu yaptı.

Bu arada, Bido Sejko Bölge Lisesi 1971'den itibaren hizmet vermekte olup, şu an okuldaki toplam öğrenci sayısı 303'tür.


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