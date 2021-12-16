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Dünya

TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla donatılan Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İşitme Engelliler Enstitüsünün mesleki sınıfının açılışı yapıldı.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju   | 16.12.2021
TİKA'dan Arnavutluk'ta eğitime destek

Albania


Enstitüdeki işitme engelli öğrenciler için kuaförlük mesleğine yönelik gerekli donanımın sağlandığı sınıfın açılış törenine Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, enstitü yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Bakan Kuşi, burada yaptığı konuşmada, okulun öğrencileri ile olağanüstü bir dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Meslek, deneyim ve gelecekte tüm yaşıtları gibi bağımsız olmaları için bu okulun çocuklarına verilen imkanlardan dolayı kalpten teşekkürlerini ifade eden Kuşi, "Eğitim alanında verilen destek her şeyden önemlidir." dedi.

Büyükelçi Yörük de katılımcılara Türkiye'den kardeşlerinin selamlarını ileterek, öğrencilerin bu sınıfta kuaförlük ve berberlik mesleğini en iyi şekilde öğrenmelerini temenni etti.

Öğrencilerin böylelikle ileride ailelerini geçindirecek bir altın bileziğe sahip olacaklarını dile getiren Yörük, "Biz her zaman Arnavut kardeşlerimizin yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz ve bunu da her zaman içimizden, kalbimizden gelen bir sevgi ve düşünceyle, o anlayışla yapıyoruz." diye konuştu.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanlığına bağlı bir kurum olan İşitme Engelliler Enstitüsünde farklı yaş grubunda onlarca öğrenci eğitim görüyor.

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