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Dünya

TİKA'dan Afrikalı tarım uzmanlarına eğitim desteği

Cibuti, Somali, Sudan, Çad, Moritanya ve Nijer'den gelen 11 uzman Antalya ve İstanbul'daki eğitimlere katıldı.

Ahmet Furkan Mercan, Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 05.12.2019
TİKA'dan Afrikalı tarım uzmanlarına eğitim desteği

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afrika ülkelerinden gelen tarım uzmanlarına destek eğitimleri verildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğindeki eğitimlere Cibuti, Somali, Sudan, Çad, Moritanya ve Nijer’den 11 uzman katıldı.

Antalya ve İstanbul’da düzenlenen programda verilen "Modern Tarım Teknikleri ve Seracılık" eğitimleri, "Topraksız Tarım Uygulamaları ve Bitki Besleme Uygulamaları", "Sera Teknolojileri ve Modern Sera Uygulamaları", "Laboratuvarda Hastalık- Zararlı Teşhis ve Analiz Yöntemleri" ve biyolojik mücadele konularını kapsadı.

Uzmanlara tarımla ilgili resmi kuruluş ve özel sektöre ait üretim seralarında teknik inceleme yaptırıldı.

Katılımcılar, Antalya’da düzenlenen dünyanın en büyük örtü altı fuarı olan 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Growtech’i ziyaret etme imkanı da buldu.

"Artık görevimiz öğrendiklerimizi uygulamak"

Eğitimin kapanış programı ve sertifika törenine İstanbul’da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Bandar Hajjar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun ve Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan katıldı.

Burada konuşan Başkan Hajjar, İslam Kalkınma Bankasının bugüne kadar dünyada tarım sektöründe 13 milyar dolarlık bütçe kullandığını belirtti.

Hajjar, Türkiye ile yürütülen ortak projelerde Türkiye’nin 48 araştırma enstitüsünün eğitimlerin merkezi olma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Nurdun, katılımcıların balık tutmayı öğrendiklerini, ülkelerine döndüklerinde uygulamalarının önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlere Moritanya'dan katılan Muhammed Baba Oubeıd, "Eğitimde bilmediğimiz çok konu öğrendik, artık görevimiz öğrendiklerimizi ülkelerimizde uygulamaktır." ifadelerini kullandı.

TİKA'dan Komorlu itfaiyecilere eğitim desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde Komorlar İtfaiye Biriminden gelen 6 personel için 10 günlük eğitim düzenlendi. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde verilen teorik ve pratik eğitimlerde, doğal afetler ve tehlikelere karşı sorumluluk bilinciyle görev alabilecek itfaiyecilerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Derslerde itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında eğitim verildi.

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