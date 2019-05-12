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Dünya

TİKA'dan Afganistan'ın Belh Üniversitesi öğrencilerine iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'daki Belh Üniversitesi kız öğrenci yurtlarında kalan bin öğrenciye iftar verildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 12.05.2019
TİKA'dan Afganistan'ın Belh Üniversitesi öğrencilerine iftar

Afganistan

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'ın diğer vilayetlerinden Belh Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören bin kız öğrenciye, TİKA tarafından iftar programı düzenlendiği belirtildi.

TİKA'nın, paylaşma ayı ramazanın ruhuna uygun olarak iftarını ve ekmeğini paylaşmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, ramazan ayında bu tür yardımların devam edeceği vurgulandı.

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