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Dünya

TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul öğrenicilerine yönelik TİKA amblemli 3 bin çanta desteğinde bulundu.

Bilal Güler  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Kabil

TİKA Kabil Ofisi, ramazan ayında da Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, başkent Kabil'deki ilkokullarda eğitim alan 3 bin çocuğa TİKA amblemli çanta dağıtıldı.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda yardımlarının yanı sıra eğitim alanına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

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