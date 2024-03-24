TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul öğrenicilerine yönelik TİKA amblemli 3 bin çanta desteğinde bulundu.
Kabil
TİKA Kabil Ofisi, ramazan ayında da Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, başkent Kabil'deki ilkokullarda eğitim alan 3 bin çocuğa TİKA amblemli çanta dağıtıldı.
TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda yardımlarının yanı sıra eğitim alanına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.