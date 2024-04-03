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Dünya

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın batısında ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımında bulundu.

Bilal Güler  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

Afganistan

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da ramazan ayı kapsamındaki yardım faaliyetleri çerçevesinde ülkenin batı vilayetleri Herat, Nimruz, Farah ve Badgis'de 600 aileye gıda malzemesi dağıtıldı.

Her aileye 2 ay yetecek şekilde un, pirinç, sıvı yağ, barbunya, yeşil mercimek, salça, çay ve şeker gibi temel ürünler teslim edildi. Dağıtımda engelliler, yaşlılar ve dul kadınlara öncelik verildi.

Yardımların Ramazan Bayramı'nda da devam edeceği ve ramazan ayı boyunca 30 tondan fazla insani yardımın muhtaç ailelere ulaştırıldığı belirtildi.

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