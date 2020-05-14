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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
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Dünya

TİKA'dan Afganistan'a tıbbi teçhizat yardımı

TİKA Kabil Ofisi, Afganistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek sağlamak amacıyla Afganistan Sağlık Bakanlığına tıbbi teçhizat ve ekipman yardımında bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 14.05.2020
TİKA'dan Afganistan'a tıbbi teçhizat yardımı

Kabil

Tıbbi teçhizat ve ekipmanların teslimi için bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, Afganistan'ın yaşadığı zor günlerde yardımını esirgemeyen Türk halkına minnettar olduklarını belirtti. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofis Koordinatörü Zühtü Çal da ilk aşamada ventilatör, hasta gözlem cihazı, ateş ölçer gibi cihazların da aralarında bulunduğu tıbbi teçhizat ve donanımın teslimatını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çal, TİKA olarak bundan sonraki süreçte de yardımları devam ettirmek istediklerini kaydetti.

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