TİKA'dan Afganistan'a oyun parkı

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TİKA Mezar-ı Şerif Ofisince Belh Vilayeti merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Kadın İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve kadınlara özel bahçede yapımı tamamlanan Çocuk Oyun Parkı ve Dinlenme Alanı törenle hizmete girdi.

Törene, Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vilayeti Kadın İşleri Müdürü Şehla Hadid, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, kadınlara yönelik projeler dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da parkın, Mezar-ı Şerif kadınlarının sosyal ve ekonomik hayata katılımlarında önemli bir işlev göreceğini söyledi.

Alpay, TİKA'nın ana ve çocuk sağlığından, kadınlar için meslek edindirme kurslarına, hemşire ve ebe okulundan eğitime kadar birçok alanda Afgan kadınların ve genç kızlarının ilerlemesine katkıda bulunacak projelere imza attığını vurguladı.

TİKA Mezarı Şerif Koordinatörü Çal ise Başkanlık olarak ülkedeki 3 ofisle Afganistan ve Afgan halkının kalkınması için projeler ürettiklerini kaydetti.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat