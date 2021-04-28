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Dünya

TİKA, Sudan'daki Eritreli mültecilere 20 ton gıda yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan ayı nedeniyle Sudan'ın doğusunda kampta kalan 1000 Eritreliye toplam 20 ton gıda yardımı yaptı.

Ömer Erdem   | 28.04.2021
TİKA, Sudan'daki Eritreli mültecilere 20 ton gıda yardımında bulundu

Hartum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik sıkıntılar yaşayan Sudan'ın mülteci yükünü bir parça hafifletmek amacıyla ramazan gıda yardımlarının bir kısmını, Ethar ve WeDCO gibi yardım kuruluşlarının iş birliğiyle Kesele eyaletinde Eritreli mültecilerin kaldığı Haşem Elgirba kampına ulaştırdıklarını belirtti.

Özden, 1000 Eritreli mülteciye 20'şer kiloluk gıda paketlerini teslim ettiklerini dile getirerek, "TİKA olarak geçen sene yine mülteci kamplarına 34 ton gıda yardımı yapmıştık. Bunun dışında 2021 yılında mülteci kamplarında eğitim, sağlık, altyapı gibi alanlarda çeşitli projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı ilan edilmesi kapsamında TİKA, bu yıl 87 ülkede gerçekleştirdiği ramazan ayı sosyal dayanışma projelerini "Erenler Sofrası" adı altında planladı.

Uluslararası kuruluşların verdiği rakamlara göre Sudan, başta Eritre olmak üzere Yemen, Suriye, Çad ve Güney Sudan gibi ülkelerden gelen toplam 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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