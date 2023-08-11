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Dünya

TİKA, Pakistanlı aşçılara Türk mutfağı eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) 2 hafta süren Türk mutfağı eğitimini tamamlayan Pakistanlı aşçılara sertifikaları verildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
TİKA, Pakistanlı aşçılara Türk mutfağı eğitimi verdi

İSLAMABAD

TİKA ile Pakistan Turizm ve Otelcilik Yönetimi Enstitüsü (PITHM) işbirliğinde gerçekleştirilen 2 haftalık Türk Mutfağı Eğitim Programı'nın son gününde Karaçi'de sertifika töreni düzenlendi.

Törene, Sind Kültür ve Eğitim Bakanı Seyid Serdar Ali Şah ile Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu katıldı.

Sertifika programında konuşan Sind Kültür Bakanı Şah, geçen yıl Türkiye ziyareti sırasında çok sayıda Türk yemeğini tatma imkanı bulduğunu belirterek, TİKA'nın önemli aşçıların yetiştiği PITHM'deki eğitim programıyla bu lezzetleri Pakistan'a taşımasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Sangu ise TİKA'nın dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde faaliyetlerinin olduğunu dile getirerek, TİKA'nın iki ofisiyle faaliyette bulunmasının Pakistan'a verdiği değeri gösterdiğini vurguladı.

TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, yiyeceklerin kültürel taşıyıcılık özelliği olduğuna işaret ederek, TİKA'nın bu tarz programlarla iki kardeş ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı hedeflediğini aktardı.

Başaran, Pakistan mutfağının Türkiye'de tanıtılmasını da önemsediklerini, PITHM ile işbirliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından eğitime katılan 50 Pakistanlı aşçıya sertifikaları takdim edildi.

Türk mutfağının tanıtıldığı eğitim programında Pakistanlı aşçılar, 10 farklı menü ve 40 çeşit yemeğin hazırlanışını Türk aşçılardan öğrendi.

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