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Dünya

TİKA Lübnan'daki bir yetimhanede iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar kentindeki 270 yetim için iftar programı gerçekleştirdi.

İdiris Okuduci   | 11.04.2022
TİKA Lübnan'daki bir yetimhanede iftar programı düzenledi

Beyrut


Ülkenin kuzeyindeki El-İslami Yetimhanesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Koordinatörü Furkan Özdemir, İçişleri Ataşesi Albay Cafer Öz, Askeri Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Erdal Pekin ve TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın katıldı.

İftar yemeğinden sonra kısa bir konuşma yapan Ulusoy, ramazan ayında bu anlamlı programı düzenlemeye vesile olan TİKA ve yetimhane müdürlüğüne teşekkür etti.

Ulusoy, "Türkiye olarak Lübnan ve Lübnan halkını çok seviyoruz. TİKA ile birlikte burada sizin aranızda olmamız bu sevginin göstergesidir." dedi.

AA muhabirine konuşan TİKA Koordinatörü Aydın da "2006 yılında kurulan yetimhane 3-17 yaş arası 185'i kalıcı, 85’i de engelli ve gündüzcü olmak üzere toplam 270 çocuğa ev sahipliği yapıyor. Burada ramazan ayı vesilesiyle tüm çocuklarımıza iftar vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından enstrüman desteği sağlanan müzik grubu, tüm program boyunca ramazana özel ezgiler icra etti.

Program, TİKA'nın çocuklara hediyeler sunmasıyla sona erdi.


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