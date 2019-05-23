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Dünya

TİKA Hartum'da 2 bin gıda kolisi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Sudan'ın başkenti Hartum'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi dağıttı.

Ömer Erdem   | 23.05.2019
TİKA Hartum'da 2 bin gıda kolisi dağıttı

Hartum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Sudan'ın başkenti Hartum'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi dağıttı.

TİKA Sudan Koordinatör Vekili Mahmut Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum'daki ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve bayram tatiline giderken ailelerine götürmeleri için Darfurlu öğrencilere iki bin gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Temel, TİKA’nın Hartum'daki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi mutfağında pişen yemeklerle her gün bin aileye iftar verdiklerini kaydetti.

Hartum'daki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yardım törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.

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