Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı arifesinde trafikteki son duruma ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız.
logo
Dünya

TİKA, Etiyopya'da 200'e yakın projeyi hayata geçirdi

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Resuloğulları, "19 yılda Etiyopya'da eğitimden sağlığa, üretimden idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar 200'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Mehmet Yılmaz Güldaş  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
TİKA, Etiyopya'da 200'e yakın projeyi hayata geçirdi

Addis Ababa

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Etiyopya'nın tarihten gelen güçlü bir ilişkisi bulunduğunu, bu kapsamda 2005'te Etiyopya'da kurulan koordinatörlüğün TİKA'nın Afrika'daki ilk ofisi olarak faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Etiyopya'nın birçok bölgesinde hayata geçirdikleri çok sayıda proje bulunduğunu ifade eden Resuloğulları, şunları kaydetti:

"19 yılda Etiyopya'da eğitimden sağlığa, üretimden idari ve sivil altyapının geliştirilmesine kadar 200'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2024 yılı içerisinde de elimizde uyguladığımız ve planlamakta olduğumuz projelerimiz mevcut. Bunlardan en önemlileri öncelikle üretim ve istihdam alanında Awassa bölgesinde arıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler. Yine Awassa'da balıkçılığın geliştirilmesine ilişkin bir projemiz yer almaktadır. Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik projelerimize de devam ediyoruz. Özellikle görme engellilere bir kütüphane oluşturulmasıyla ilgili ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olanların sandalye ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Etiyopya'nın tarihi şehirlerinden Harar'da özellikle okul ekipmanlarının sağlanması için çözüm atölyesi projelerinin sürdürüldüğünü dile getiren Resuloğulları, bu kapsamda okulların ihtiyacı olan masa ve sıra benzeri ekipmanların bir atölyede üretilerek sürdürülebilir şekilde karşılanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Gıda beslenme beyanlarına yeni düzenleme geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor
Sahipsiz köpek popülasyonu sorununa "yüksek oranda kısırlaştırma" önerisi

Benzer haberler

TİKA, Etiyopya'da 200'e yakın projeyi hayata geçirdi

TİKA, Etiyopya'da 200'e yakın projeyi hayata geçirdi

TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

TİKA’nın desteğiyle Cezayir’de Osmanlı dönemine ait 1500 el yazma eser onarıldı

TİKA ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

TİKA ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet