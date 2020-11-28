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Dünya

TİKA’dan Necef ve Kerbela’ya çalışma ziyareti

TİKA heyet, Irak’ın Necef ve Kerbela kentlerine çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Haydar Karaalp   | 28.11.2020
TİKA’dan Necef ve Kerbela’ya çalışma ziyareti

Bağdat

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) heyet, Irak’ın Necef ve Kerbela kentlerine çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

TİKA Irak Program Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz başkanlığında heyet, Necef ve Kerbela'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

TİKA heyeti, Necef’te Hazreti Ali Türbesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hacı Yusuf Radi ve Kerbela’daki Hazreti Hüseyin Türbesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Seyit Afzal el-Şami ile bir araya gelerek ortak iş birliği alanlarını görüştü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bşkanlığı (TİKA) tarafından 2 gün önce Bağdat’taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne İstanbul’da işlenen Gavs-ı Azam örtüsü hediye edilmişti.

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