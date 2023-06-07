TİKA’dan Arnavutluk’taki ihtiyaç sahibi ailelere destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk’un Lushnje ilindeki ihtiyaç sahibi çiftçi ailelere 35 motokultivatör hibe etti.
Tiran
Hibe dağıtım törenine, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ALSAR Vakfı desteğiyle TİKA liderliğinde gerçekleştirdikleri projelerin devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda geçen sene yine yetim ailelere özellikle de kadının tarımdaki üretiminin desteklenmesi için meyve fidanları verildiğini anımsatan Atay, bu yılın başında da yetim ailelere tohum ve gübre hibe edildiğini kaydetti.
Projedeki katkılarından dolayı ALSAR Vakfı ile TİKA’ya teşekkür eden Atay, şunları söyledi:
"Bu da bu serinin son halkası olarak tarım makineleri, özellikle otomasyona uygun verimi artıracak küçük traktör benzeri araçları 35 ailemize hibe ediyoruz. Biz de Büyükelçilik olarak Arnavutluk ile olan mükemmel ilişkilerimizi sahaya da yansıtacak özellikle desteklenmeye ihtiyacı olan ailelere bu mükemmel ilişkilerimizi buraya da yansıtarak onları elimizden geldiğince desteklemekten son derece mutluyuz. İlgiden de son derece mutluyuz. Her zaman bir teveccüh var Türkiye’ye karşı, Türkiye’nin yardımlarına karşı. Biz de kardeş ve dost Arnavutluk’a iyi günde ve kötü günde her zaman destek olacağız."
Gurra da yetim ailelerine destek amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu proje, kullanım arazisi olan yetim çocukların aileleri için başlattığımız projelerin devamı niteliğindedir. Bu, toprağını kullanmak, işlemek, gelir elde etmek, ekonomisini canlandırmak için imkanlara sahip olan tüm ailelere hizmet eden bir araçtır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.