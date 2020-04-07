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Dünya

TİKA Azerbaycan'da 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı.

Ruslan Rehimov   | 07.04.2020
TİKA Azerbaycan'da 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Salgınla mücadele sürecinde ekonomileri daha da kötüleşen ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında yağ, şeker, tuz, un, makarna, salça, mercimek, pirinç başta olmak üzere temel gıda malzemeleri ile sabun, deterjan, çamaşır suyu, peçete gibi temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlatıldı. 

Azerbaycan Kızılayı ve Gençliğe Yardım Fonu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, özellikle 65 yaş üstü, yalnız yaşayan, emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 2 bin aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA olarak Azerbaycan'da 26 senedir faaliyet yürüttüklerini, yaşanan bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlılara yardımda bulunmak için çalışma başlattıklarını vurguladı.

Tiryaki, "2 bin aileye ulaşarak Türkiye olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bir faaliyet yürütüyoruz. Bu sıkıntılı günleri tez zamanda aşarak güzel günlerde yeni güzel faaliyetlerde bir araya geleceğimizi ümit ediyoruz." dedi.

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