Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tiflis'te protestolar 3. gününde devam etti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rus bir milletvekilinin düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 3. gününde de sürdürüldü.

Davit Kachkachishvili   | 23.06.2019
Tiflis'te protestolar 3. gününde devam etti

Tiflis

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 3 gün önce açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar üçüncü günde de devam etti. 

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protestolar devam etti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 3 gün önce açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar üçüncü günde de devam etti. Protestocular bu sabah parlemento binasından iktidardaki Gürcü Hayalı Partisi'nin merkez ofisine kadar yürüyüş düzenledi. Parti merkezinin önünde toplanan göstericiler burada İçişleri Bakanının görevinden istifa etmesi için bu akşam saat 19.00'a kadar hükümete süre verdi. ( Davit Kachkachishvili - Anadolu Ajansı ) 

Akşam saatlerinde önce parlamento binası karşısında toplanan göstericiler, 2 gün önce emniyet güçlerinin protestocuları dağıtma sırasında aşırı güç kullandığını savunarak İçişleri Bakanının istifa etmesi taleplerini yineledi.

Protestocular vatandaşlara plastik mermi sıkan polislerin cezalandırılmasını istedi

Emniyet güçleri tarafından 20 Haziran'da gözaltına alınan yüzlerce protestocunun serbest bırakılmasını talep eden göstericiler vatandaşlara plastik mermi sıkan polislerin cezalandırılmasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamasına da tepki gösteren protestocular hükümeti Rusya'ya karşı etkili politika uygulama çağrısında bulundu.

Protestocular bu sabah parlemento binasından iktidardaki Gürcü Hayalı Partisi'nin merkez ofisine kadar yürüyüş düzenledi.

Parti merkezinin önünde toplanan göstericiler burada İçişleri Bakanının görevinden istifa etmesi için bu akşam saat 19.00'a kadar hükümete süre verdi.

Taleplerin yerine getirilmediği durumunda göstericiler yine parlamento önünde toplanacaklarını bildirdi.

Protestolar üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze daha önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

New York Times önündeki iklim protestosunda 70 gözaltı

New York Times önündeki iklim protestosunda 70 gözaltı

Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede

Gürcistan'da protestocular yeniden parlamento önünde toplandı

İran'dan ABD'ye protesto notası

İran'dan ABD'ye protesto notası
Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı

Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı
Hong Kong'da protestocular sokakları boşalttı

Hong Kong'da protestocular sokakları boşalttı