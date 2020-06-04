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Dünya

Tienanmın olaylarının 31. yıldönümü

Çin’de 1989’da yaşanan Tienanmın olaylarının 31. yıl dönümü dolayısıyla Tayvan lideri Tsai Ing-wen destek mesajı paylaştı, Hong Kong’da muhalif delegeler saygı duruşunda bulundu, anma etkinliği yasaklandı.

Fuat Kabakcı   | 04.06.2020
Tienanmın olaylarının 31. yıldönümü

Ankara

Hong Kong ve Tayvan basınındaki haberlere göre, Hong Kong Yasama Konseyinde muhalif delegeler Çin’in başkenti Pekin’deki Tienanmın Meydanı’nda 1989’da demokrasi yanlısı gösterilerin bastırılması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. 

Mecliste siyah pankartlar açan delegeler 4 Haziran’ın unutulmayacağı yönünde sloganlar attı. Bu yıl, 1989 Tienanmın olaylarının yıl dönümü Hong Kong’da Çin Milli Marşı yasasının kabul edildiği güne denk geldi.

Mum yakma etkinliği yasaklandı, 3 bin polis görevlendirildi

Diğer yandan Hong Kong hükümeti, 1989’da hayatını kaybedenler için hükümet binalarının bulunduğu bölge yakınındaki Victoria Park’da yapılması planlanan mum yakma etkinliğini yasakladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında protestolara kısıtlama getirilen bölgede en fazla 8 kişinin bir araya gelebileceği belirtildi. Ayrıca protesto yasağını denetlemek için kent genelinde 3 binden fazla çevik kuvvet polisi görevlendirildi.

Hong Kong’da geçen yıl Victoria Park’ta 180 bin kişi toplanarak Tienanmın’da hayatını kaybedenleri anmak için mum yakmıştı.

Tayvan liderinden "Tienanmın unutulmayacak" mesajı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen da Facebook’taki hesabından 4 Haziran’ı gösteren bir takvim fotoğrafı paylaştı.

"Dünyanın her yerinde 365 gün var. Ancak Çin’de bu günlerden biri her yıl kasten unutuluyor." ifadelerini kullanan Tsai, tarihte yaşanan bir şeylerin saklanmaması gerektiğini belirti.

Tsai, "Dünyanın her bir köşesinde ve yerkürenin her bir parçasında artık günlerin, gözden kaybolmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.  

1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti. 
Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tienanmın olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor. Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tienanmın olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

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