Euro
6.15
Dolar
5.48
BIST 100
98,056.47
Altın
1,502.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır art arda gerilediğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 07.08.2019
'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'

Berlin

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinden (IATA) yapılan açıklamaya göre, küresel hava kargo trafiği Haziran 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında azalış kaydetti. Böylece hava kargo trafiğindeki daralma sekizinci ayda da devam etti.

Mevcut kilometrekare (AFTK) cinsinden ölçülen navlun kapasitesi ise bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6'lık artış gösterdi.

Orta Doğu ve Avrupa havayolu taşıyıcılarının navlun hacimleri Haziran 2019’da bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 3,6 azalırken, Afrika havayolu taşıyıcılarında yüzde 3,8’lik artış yaşanması dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac, küresel ekonomide özellikle ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin derinleşmesiyle sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, “Sonuç olarak, hava kargo pazarı daralıyor. Kimse ticaret savaşını kazanamaz. Ticarette serbestlik refahın artmasına neden oldu. Siyasi liderlerimizin odaklanması gereken şey de bu olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü

Benzer haberler

'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'

'Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu'

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Çin ticaret konusunda ABD ile 'konuşmaya da savaşmaya da' hazır

Küresel piyasalar Trump'ın açıklamaları ile negatif seyrediyor

Küresel piyasalar Trump'ın açıklamaları ile negatif seyrediyor