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Dünya

'Ticaret savaşının Çin ekonomisine zararı yüzde 1 düzeyinde'

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHDSK) Başkanı Vang Yang, Çin-ABD ticaret savaşının ülke ekonomisinin büyümesine yüzde 1 düzeyinde zarar vereceğini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 17.05.2019
'Ticaret savaşının Çin ekonomisine zararı yüzde 1 düzeyinde'

Pekin

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'de en üst düzey istişare mekanizması olarak görev yapan ÇHDSK'nin başkanlığını yürüten ve Çin Komünist Partisinin en üst düzeydeki 7 yetkilisinden biri olan Vang Yang, hükümet olarak Çin ve ABD arasında çıkan ticaret savaşının yıllık etkisini değerlendirdiklerini kaydetti. 

Bu değerlendirmeye göre en kötü senaryoda ticaret savaşının ekonomik büyümeye zararının beklenenden daha düşük olacağını belirten Vang, zararın ekonominin bu yılki büyümesinin yüzde 1'ine karşılık geleceğini ifade etti.

Vang, ABD'nin, ticaret savaşından acı çekeceğini düşünerek Çin halkının kararlılığını hafife aldığının da altını çizdi.

Ticaret savaşı, Çin ve ABD arasında bir yılı geride bırakırken, uluslararası piyasalar geçen haftalarda gümrük vergisi misillemelerine şahit oldu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın Washington'da katıldığı ticaret müzakerelerinden eli boş dönmesinin akabinde ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakerelerinin başarısız geçmesini gerekçe göstererek, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerinde Çin menşeili ürüne uygulanan gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, Trump'ın açıklamalarını vergi hamlesine misilleme olarak hafta başında ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarında 5 binden fazla kalem ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirildiğini bildirmiş, vergilerin 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Çin, mart ayında yaptığı meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6,-6,5 civarında olacağını duyurmuştu. Pekin yönetimi bu adımla ekonomik büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine çekmişti.

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