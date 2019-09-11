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Dünya

THY'den Vietnam'a doğrudan iki sefer

THY, bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren doğrudan uçacak.

İzzet Taskiran   | 11.09.2019
THY'den Vietnam'a doğrudan iki sefer

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), Vietnam'ın başkenti Hanoi ile Ho Chi Minh'e doğrudan sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY bağlantılı seferler gerçekleştirdiği Hanoi ve Ho Chi Minh'e 11 Eylül'den itibaren direkt uçmaya başlayacak. Seferler İstanbul (IST)-Ho Chi Minh (SGN)-İstanbul (IST) ve İstanbul (IST)-Hanoi (HAN)-İstanbul (IST) parkurlarında icra edilecek.

Ho Chi Minh'e haftalık yedi, Hanoi'ye ise altı frekans (pazar günü hariç) uçuş gerçekleştirilecek. Başkent Hanoi'ye uçuşlar 2020'nin Nisan ayı itibarıyla yedi frekansa çıkarılacak. 

Saigon Nehri'nin çevrelediği Ho Chi Minh, 2010 yılının Aralık ayında bayrak taşıyıcının uçuş ağına katıldı. Güneydoğu Vietnam'da bulunan metropol, ülkenin finans merkezi, en kalabalık ve en çok ziyaretçi alan, ışık gökdelenleri, süslü tapınakları ve pagodaları ile popüler bir turizm merkezi.

THY'nin 2016 yılının Haziran ayında uçuş başlattığı Hanoi ise dünyanın en eski başkentlerinden biri. Şehir, farklı toplumların etkisi ile oluşmuş tarihi mimarisi ve zengin kültürüyle gezginlere benzersiz bir seyahat deneyimi imkanı sunuyor. Aynı zamanda Kuzey Vietnam'ın ticari, kültürel ve eğitim merkezi olan Hanoi, UNESCO Dünya Mirası olarak ünlü Ha Long Koyu'na çok yakın konumda bulunuyor.

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