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Dünya

THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle düzenlenen etkinlikte New York borsasının kapanış zilini çaldı.

Dilara Zengin   | 26.10.2021
THY, New York borsasında kapanış zilini çaldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

Washington

Bu sene 43'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri kapanış zilini çaldı.

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, Empire State Realty Trust Başkanı Jean-Yves Ghazi ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Başkan Yardımcısı Chris Taylor katıldı.

Empire State Binası'na çıkma koşusu 26 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

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