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Dünya

THY ABD'deki Türkler için Los Angeles'tan özel sefer düzenledi

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları, THY'nin Los Angeles'tan düzenlediği özel seferle yurda doğru yola çıktı.

Hakan Çopur   | 11.06.2020
THY ABD'deki Türkler için Los Angeles'tan özel sefer düzenledi

Washington

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların durdurulmasının ardından ABD'de kalan Türkler için Türk Hava Yolları (THY) tarafından özel seferler düzenlenmeye devam ediyor.

Yerel saatle 16.00'da gerçekleştirilen 4906 sayılı uçağa binişlerinden önce çok sayıda yolcu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile Türk bayrağı açtı.

Uçağın tamamen dolduğu bildirilen özel uçuş öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan'da Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta Miami'den ve son olarak 3 Haziran'da yine Chicago'dan özel seferler yapılmıştı.

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