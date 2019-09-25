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Dünya

Thomas Cook, Almanya'da da iflas istedi

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.

Cüneyt Karadağ   | 25.09.2019
Thomas Cook, Almanya'da da iflas istedi

Berlin

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Almanya'daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.

Thomas Cook GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefanie Berk, yaptığı açıklamada adli adımı atmaktan kaçınmayı istediklerini ancak müzakere yoluyla kısa vadeli bir çözüme ulaşamadıklarını ifade ederek iflas başvurusunu mahkemeye yaptıklarını bildirdi.

Thomas Cook GmbH'den yapılan açıklamada, Neckermann, Öger Tur, Air Marin ve Buchen Seyahat ile tatilde 140 bin kişinin bulunduğu hatırlatılırken bu tatilcilerin geri getirilmesi konusunda Alman Dışişleri Bakanlığı ve seyahat sigorta şirketleriyle görüşme halinde olunduğu kaydedildi.

Thomas Cook'un Almanya iştiraklerinden olan Condor'a devlet desteği verilirken Thomas Cook GmbH'nın da kredi müracaatına bir cevap verilmediği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.



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