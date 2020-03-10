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Dünya

Terörden arındırılan Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, tadilat ve tefrişatı tamamlanan adliye binası hizmet vermeye başladı.

Eşber Ayaydın   | 10.03.2020
Terörden arındırılan Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'da Türkiye'nin desteğiyle bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan kamu binaları hizmete alınıyor. 

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, Türkiye'deki kamu kuruluşlarının danışmanlık hizmeti sağladığı Tel Abyad Adliyesinde Suriyeli hakim, savcı ve personel göreve başladı. 

Tel Abyad Adliyesi'nde tüm mahkemeler başvuruları kabul ediyor.

Suriyeli hakim ve savcılar, güvenliğin Şırta adı verilen yerel polis gücü tarafından sağlandığı Tel Abyad'da adliyenin hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyduklarını, Barış Pınarı Harekatı ile bölgelerine huzurun geldiğini, adalet mekanizmasının da devreye girmesiyle bölgedeki sosyal hayatın eskisinden daha iyi olacağını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

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