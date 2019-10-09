Euro
6.43
Dolar
5.86
BIST 100
99,648.74
Altın
1,507.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu.

Burak Karacaoğlu,Ömer Koparan   | 09.10.2019
Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Ankara

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı