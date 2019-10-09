Terör örgütü YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu.
Ankara
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.
Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.
Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.