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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de 67 kişiyi işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağına göre, YPG/PKK zindanlarındaki en az 3 bin 400 kişinin akıbeti hakkında bilgi alınamıyor.

Ethem Emre Özcan   | 30.06.2021
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de 67 kişiyi işkenceyle öldürdü

Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de son 5 yılda alıkoyduğu kişilerden en az 67'sini işkenceyle öldürdüğünü açıkladı.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerde sivillere yönelik işlediği suçlara dair bir rapor yayımladı.

Ağın raporunda, Suriye'deki iç savaşta YPG/PKK'lı teröristlerin 2016'dan bu yana 1'i çocuk, 2'si kadın en az 67 kişiyi işkenceyle öldürdüğü kaydedildi.

Terör örgütünün işkencelerinde intikam izlerinin yer aldığı ifade edilen raporda, alıkonulan kişilere çeşitli işkencelerin uygulandığı vurgulandı.

Son 6 ayda en az 6 kişinin örgütün işkencesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, örgütün cezaevlerinde alıkonulan en az 3 bin 417 kişinin akıbeti hakkında haber alınamadığı kaydedildi.


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