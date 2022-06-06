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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç'te döşediği mayına basan 2 kardeş öldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği Münbiç ilçesinde sivil yerleşim yerine döşediği mayına basan iki kardeş yaşamını yitirdi.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 06.06.2022
Terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç'te döşediği mayına basan 2 kardeş öldü

İdlib

YPG/PKK, Münbiç’in Dadat köyünde Suriye Milli Ordusu’na karşı cephe hatlarına ve sivil yerleşimlerin bazı noktalarına el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mayın yerleştirdi.

Ömer Abdullah (8) ve Abdullah Abdullah (10) isimli iki kardeş oyun oynadıkları sırada teröristlerin döşediği mayının patlamasıyla yaşamını yitirdi.

Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.

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