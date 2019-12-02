Euro
6.36
Dolar
5.75
BIST 100
108,004.30
Altın
1,461.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi

Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe vermesi sonucu kamp sakinleri çevredeki köylere kaçtı.

Mohamad Misto   | 02.12.2019
Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi

Deyrizor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı sığınmacı kampını ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi

GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı

Teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Rusya Suriye'nin kuzeyinde askeri üslerinin sayısını artırıyor

Rusya Suriye'nin kuzeyinde askeri üslerinin sayısını artırıyor
YPG/PKK'ya kasımda ağır darbe

YPG/PKK'ya kasımda ağır darbe
Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı