Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe vermesi sonucu kamp sakinleri çevredeki köylere kaçtı.
Deyrizor
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı sığınmacı kampını ateşe verdi.
Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.
Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.
YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.
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