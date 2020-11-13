Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.
Ankara
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DEAŞ mensubu teröristleri serbest bırakmayı sürdürüyor.
Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 yıl önce YPG/PKK tarafından alıkonulan DEAŞ elebaşlarından ve sözde "halkla ilişkiler bürosu emiri" Eid Abdülhamid el-Deyri serbest bırakıldı.
Söz konusu DEAŞ mensubu teröristin çok sayıda savaş suçuna karıştığı ifade edildi.
Terör örgütü YPG/PKK, geçen ay, terör örgütü DEAŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi serbest bırakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.